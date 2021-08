Peter Lohmeyer: Der „Tod“ stand fast vor Gericht

Das wollten der Künstler und sein Anwalt Oskar Weiss so nicht stehen lassen. Strebten einen Prozess mit Showdown an, „denn ich habe zwar nicht den Befehl befolgt, mich aber an die Regeln gehalten“, gibt er uns über die Sache (wusste das Festspielpräsidium denn gar nichts?) zu Protokoll. Der Einspruch schien geholfen zu haben, denn just jetzt - es ist wieder Festspielzeit - ließ man von der Forderung ab.