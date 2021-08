Afghanische Botschafterin ins Außenamt einbestellt

Deutschland: Abgesagter Abschiebeflug wird nachgeholt

„Vonseiten Österreichs ist kein Abschiebe-Stopp nach Afghanistan geplant“, hieß es bereits am Donnerstag aus dem Innenministerium. Aus Berlin hieß es, ein am Dienstag kurzfristig abgesagter Abschiebeflug werde „zeitnah“ nachgeholt. Der Flug aus München war am Dienstagabend wegen der Gewalteskalation in Kabul abgesagt worden. Dem Vernehmen nach sollte der Flieger in Wien landen und dort zwei abzuschiebende Afghanen aufnehmen. Die Teilnahme am Flug sei abgesagt worden „aufgrund der Mitteilung des deutschen Innenministeriums, dass Afghanistan derzeit bei Charteroperationen keine bilateralen Kooperationen akzeptiere und deshalb keine Landegenehmigung erteile“, so ein Sprecher am Donnerstag.