Zahl der Afghanistan-Flüchtlinge steigt wieder an

Aufgrund der sich zuspitzenden Sicherheitslage in Afghanistan nehmen die Fluchtbewegungen aus dem Land wieder zu - das berichtet etwa der deutsche Afghanistan-Experte Thomas Ruttig. In Autokonvois - darunter auch Armee- und Polizeifahrzeuge - versuchen sich immer mehr Menschen in Richtung Iran oder auch in die Türkei durchzuschlagen. Indessen setzte Finnland die Abschiebungen nach Afghanistan vorübergehend aus.