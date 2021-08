Abschiebung gestoppt: Zeitbomben bleiben im Land

Wie die „Krone“ erfuhr, wurde ein Abschiebe-Charterflug, organisiert von Deutschland und Österreich, Dienstag spätabends kurz vor dem Start in München gestoppt. Mit an Bord wären auch zwei verurteilte Schwerverbrecher aus der Schubhaft in Wien gewesen. Afghanistan habe die Landeerlaubnis in Kabul mit durchsichtigen Corona-Gründen verweigert. Zudem wolle man künftig Abschiebungen aus einem Land und keine gemeinsamen EU-Aktionen.