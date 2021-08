Afghanistan: Heftige Explosion erschüttert Kabul

Der heftige Knall war in mehreren Teilen der Stadt zu hören. Der Politiker Yunus Kanuni sagte in einer über WhatsApp geteilten Sprachnachricht, die Explosion habe sich bei einem Gästehaus des amtierenden Verteidigungsministers Bismillah Khan Mohammadi ereignet. Dieser sei zur Zeit der Explosion mit ihm bei einer Trauerfeier gewesen. Nach Angaben eines Gehilfen des Ministers sei dessen Familie in Sicherheit gebracht worden.