Die afghanische Botschafterin in Österreich bittet Europa um einen längeren Abschiebestopp für abgewiesene afghanische Asylwerber. Die Regierung in Kabul hatte im Juli ersucht, Rückführungen für drei Monate auszusetzen. „Ich dränge darauf, dieser Bitte Folge zu leisten. Wir sind nicht in der Lage, Abgeschobene aufzunehmen“, sagt Botschafterin Manizha Bakhtari.