Front gegen Abschiebungs-Stopp nach Afghanistan

Deutlicher Brief an die Kommission in Brüssel

Ein Stopp wäre ein „völlig falsches Signal“ und würde die illegale Migration verstärken. Das heimische Innenministerium schickte daher am Donnerstag ein deutliches Schreiben der neu gebildeten Allianz an die EU-Kommission in Brüssel und drückte darin seine „Sorgen über die aktuelle Entwicklung“ aus.