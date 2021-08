Kate Bosworth gibt Trennung mit Kussfoto bekannt

Liebeserklärung zur Trennung

„Der Anfang ist meist der beste Teil der Liebe. Feuerwerke, Magneten, Rebellion - die Anziehungskraft“, schrieb die 38-Jährige - und weiter: „Zu verlieren, was du hast, weil du bekommen hast, was du wolltest. Der Erwartung an das Ergebnis des Ganzen nachzuhängen. Das große Unbekannte. Was, wenn wir uns dazu entschlössen, statt es zu fürchten, es zu lieben. Wenn dieses zarte und empfindliche letzte Aufflackern der Flamme ein Brennstoff ganz neuer Art würde.“