Todesursache des Gefängnisinsassen nun bekannt

Seit 27. Juli war der 34-Jährige wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe (nicht bezahlte Verwaltungsstrafe) im Polizeianhaltezentrum in Haft. Am Montag wurde der Mann von einem anderen Insassen plötzlich leblos aufgefunden. Zur Klärung der Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft eine Obduktion an. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass der Mann an einem Hirnödem verstorben ist.