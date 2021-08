Großbrand im Industriegebiet war Brandstiftung

Wie die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag bekanntgab, ist eine 46-jährige Frau für den schweren Brand vergangene Woche verantwortlich. Wie berichtet, standen mitten in der Nacht auf einem Betriebsgelände mehrere Container mit Müll, darunter auch Holz- und Papierreste, in Flammen. Florianis waren stundenlang mit den Löscharbeiten beschäftigt.