Die Lohnschere zwischen den zwei Geschlechtern

Berufswahl spielt eine Rolle

Auch die Berufswahl spiele eine Rolle. Frauen arbeiten oft in schlecht bezahlten Branchen. So sind die häufigsten weiblichen Lehrberufe Bürokauffrau, Einzelhandelskauffrau und Friseurin, während Männer öfter in gut bezahlten technischen Berufen wie Mechatroniker oder Elektrotechniker ausgebildet werden.