Altersarmut bei Frauen: Was tun für höhere Renten?

1024,21 Euro - so hoch war die Alterspension von Frauen im Jahr 2018 durchschnittlich. Zum Vergleich: Mit rund 1600 Euro stiegen die Männer im Vorjahr um die Hälfte besser aus. Um diesen Unterschied zu veranschaulichen, wird am 29. Juli der „Equal Pensions Day“ begangen. Denn an diesem Tag haben Männer so viel Pension bekommen, wie die rund 1,2 Millionen (!) Rentnerinnen im Schnitt am Ende des Jahres bezogen haben.