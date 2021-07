Viele ahnungslos: Österreichern droht Altersarmut

Der Großteil der Österreicher hat keine Ahnung über seine künftige Pension. So geben zwei Drittel der Männer und drei Viertel der Frauen an, die eigene staatliche Rente nicht abschätzen zu können. Jene, die eine Schätzung wagen, rechnen mit im Schnitt 1244 Euro netto im Monat. Männer erwarten dabei mit 1421 Euro deutlich mehr als Frauen (979 Euro), so eine Spectra-Umfrage.