Weiterhin zu wenig Wasser am Neusiedler See

Pegelstand weiter zu niedrig

Im Zuge dessen mahnen die Florianis gleichzeitig Bootsbesitzer zu mehr Vorsicht. Denn der Wasserstand am Neusiedler See ist aufgrund der ausbleibenden Niederschläge weiter viel zu niedrig. Rund 40 Zentimeter weniger sind etwa beim Hafen in Jois zu beobachten.