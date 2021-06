Hitze lässt Pegel am Neusiedler See sinken

Experten sind besorgt, der Wasserstand am See nimmt täglich ab. Nicht nur die andauernde Hitze, sondern auch heftige Windböen sorgen für einen konstanten Rückgang. Die zunehmende Dürre wird auch durch den seit Wochen ausbleibenden Niederschlag vorangetrieben. Grünstreifen am Ufer trocknen zusätzlich nach und nach aus und verfärben sich in unansehnliche Gelb- und Brauntöne.