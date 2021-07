Neusiedler See: Polizeihelikopter orten Vermissten

Zu einem spektakulären Rettungseinsatz ist es am Sonntagabend am Neusiedler See gekommen. Ein Mann blieb im Schilf mit seinem Boot stecken und wollte zu Fuß das Land erreichen. Völlig erschöpft und orientierungslos verständigte er selbst die Einsatzkräfte, die trotz zahlreicher Unwettereinsätze mit zwei Polizeihubschrauber nach dem Segler suchten.