ORF-Star Norbert Oberhauser moderiert Missen-Wahl

Sie haben Lust, strotzen nur so vor lauter Energie, und sie meinen es ernst mit ihren Protagonisten: Kerstin und Jörg Rigger, das Unternehmerpaar aus Oberösterreich hatte in seiner kurzen Historie als Lizenz-Inhaber der Missen- und Mister-Titel in unserem Land schon einiges an Turbulenzen. Aber geht nicht, gibt’s nicht. Und auch Corona bremst das Power-Couple nicht dabei aus, heuer eine Wahl stattfinden zu lassen.