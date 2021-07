Leona König: „Salzburg muss die Jugend fördern“

„Angst“ vor den jungen Wilden

„Ich verstehe, dass arrivierte Künstler ein wenig ,Angst‘ vor den jungen Wilden haben. Aber ich denke, dass die Künstler in unserer Sendung gezeigt haben, dass man Wissen und Erfahrung weitergeben kann, ja eigentlich muss - das macht letztendlich auch dem Publikum Lust auf mehr“, so König, die zur Festspielzeit in Salzburg weilt.