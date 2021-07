Gegen die Vergewaltigungs-Kultur auf Partys

Die Verantwortung der Veranstalter endet nicht bei der Türe. Wenn am Festivalgelände oder um die Ecke des Clubs etwas vorfällt, müssen sich Veranstalter fragen, was sie besser machen können: Wie kommen Partygäste sicher nach Hause, vor allem wenn sie betrunken sind, und die Veranstaltung nicht mitten in der Großstadt, sondern vielleicht in einem Wald, an einem Strand, in einem Steinbruch stattfindet? Was gibt es für Angebote für junge Frauen, die sich bedrängt fühlen von diesem einen seltsamen Typen, bei dem sie ein schlechtes Gefühl haben?