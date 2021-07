Sex und Gewalt auf Maturareise: Erste Festnahme

Sexuelle Belästigung, Vergewaltigung - außer Gefecht gesetzt und gefügig gemacht mit K.-o.-Tropfen. Die Vorwürfe sind schwerwiegend, was das Security-Personal bei der wohl beliebtesten Matura-Party in Kroatien betrifft. Und niemand redet(e) darüber. Wie am Sonntag berichtet, machte einer den Mund auf und ging an die Öffentlichkeit. Bastian K. (18) aus Enzersdorf (NÖ). Der „Krone“ erzählt er nun, was ihn dazu bewogen hat. Unterdessen berichten kroatische Medien von einem festgenommenen mutmaßlichen Vergewaltiger. Beim 19-jährigen Österreicher, der seit 8. Juli in U-Haft sitzt, soll es sich aber nicht um ein Mitglied des Sicherheitspersonals handeln.