Sexvorwürfe rund um Matura-Insel in Kroatien

Kaum war die Matura geschafft, ging es für die Lockdown-geprüften Schulabsolventen ab in den Süden. Doch für einige wurde der langersehnte Traumurlaub in Kroatien zum Albtraum. So sollen Mädchen unter Drogen gesetzt und sogar vergewaltigt worden sein. Ein Niederösterreicher schlug in sozialen Netzwerken Alarm.