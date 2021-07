Der Albtraum aller Eltern

Gerüchte über Vergewaltigungen auf Maturareisen gibt es seit mindestens zwanzig Jahren. Das weiß ich genau, weil mir damals bei meiner eigenen Maturareise am Flughafen ein Pfefferspray abgenommen wurde. Ich wollte ihn vorsichtshalber mitnehmen, nachdem ich Vergewaltigungsberichte über den bekannten Maturareise-Ort gelesen hatte, an dem wir zwei Wochen lang das Ende der Schule feiern wollten. Zu Hause bleiben ist allerdings auch keine Option. Denn leider werden junge Frauen auch in Österreich in Clubs und auf Partys sexuell belästigt. Manchmal entkommen sie nur durch Zufall sexueller Gewalt, weil ein Kellner oder eine Freundin aufmerksam war.