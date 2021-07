EZB macht nächsten Schritt auf digitalen Euro zu

Die EZB verspricht, dass mit einem digitalen Euro alltägliche Zahlungen „schnell, einfach und sicher“ sein sollen. Der Zugang soll kostenlos sein, Zahlungen könnten beispielsweise via Smartphone oder Karte erfolgen. Damit könnte die in Frankfurt am Main ansässige Zentralbank auch mit ausländischen Zahlungsdienstleistern wie Visa oder Mastercard und Diensten wie PayPal konkurrieren - in diesem Segment sind bisher keine starken europäischen Akteure präsent.