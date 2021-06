Bargeld verliert für Österreicher an Bedeutung

PayPal und Apple Pay in Österreich am beliebtesten

Unter den neuen Bezahldiensten sind bei den Verbrauchern zwei Anbieter besonders gefragt: PayPal und Apple Pay. In Österreich nutzen 42 Prozent der Befragten PayPal. In Deutschland ist der Bezahldienst mit 59 Prozent deutlich verbreiteter als in Österreich und in der Schweiz (31 Prozent), wo die nationale Bezahllösung Twint mit 45 Prozent eine starke Marktstellung hat.