Digitaler Euro soll Tech-Firmen Paroli bieten

Der Insel-Staat Bahamas war voriges Jahr weltweit das erste Land, das mit dem „Sand Dollar“ eine digitale Version seiner Landeswährung eingeführt hat. Unter den großen Ländern und Währungsgebieten gilt China als Vorreiter in der Entwicklung digitaler Zentralbank-Währungen. Dort wurden bereits in mehreren Metropolen großangelegte Probeläufe mit einer Digitalversion des Yuan gestartet. Aber auch in der Eurozone haben sich experimentierfreudige Länder positioniert. So hatte 2020 die niederländische Zentralbank erklärt, das Land sei für einen Probelauf mit einem E-Euro ein geeigneter Ort.