Schauspieler Rob Lowe hasst intime Szenen

Als Schauspieler muss der 57-Jährige hin und wieder über seinen Schatten springen und auch Szenen drehen, die ihm nicht besonders gut gefallen. Auch Sexszenen wie einst mit Demi Moore in dem 1986er-Streifen „About Last Night“ gehören dazu. Dass solche Szenen nicht so sexy seien, wie die Leute denken würden, wenn man sie an einem Filmset drehen muss, hat der Star jetzt klargestellt.