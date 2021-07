Fall Leonie: Generalversagen

Erboste Anrufer, eine Flut von Mails, und am Montagabend war das Sonntagsinterview mit Justizministerin Alma Zadić zum Fall Leonie auf krone.at noch immer meistkommentiert. Tenor: Warum ist es so schwierig, dass sich die Regierung darauf einigt, Asylwerber, die in ihrem Gastland schwere Straftaten begehen, schnell in ihre Heimatländer abzuschieben? Und wie kann ein Generalversagen der Behörden in Zukunft verhindert werden?