„Irreführend“: Fall Leonie spaltet Türkis und Grün

Asylamt wies Vorwürfe von Zadic zurück

So rückte am Sonntag das dem türkisen Innenressort unterstehende Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) aus, um die Vorwürfe als „irreführende Behauptungen“ zurückzuweisen. Grund für den Verbleib der Burschen sind laut Innenressort indes jahrelang ausgebliebene Aufenthaltsentscheidungen der Justiz. Eine aufschiebende Wirkung könne laut BFA nur „gegen eine abweisende Entscheidung über einen Antrag auf internationalen Schutz“ erfolgen. Ein solcher Fall liege hier allerdings nicht vor. Hier gehe es um eine Aberkennung eines bereits erteilten Schutzstaus aufgrund von Straffälligkeit, also ein Aberkennungsverfahren und nicht um ein Zuerkennungsverfahren, erklärte das BFA in einer Aussendung.