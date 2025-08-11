„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“

Wer ist schuld an den Schulden?

Haben die Grünen mit Schuld an der desaströsen Wirtschaftslage im Land? „Ich lasse mir nicht umhängen, dass wir 2022 so erpressbar waren von russischem Gas“, wird Gewessler erstmals emotional. Inflation nicht eingebremst, Förderungen mit der Gießkanne? „Wir haben uns in der Regierung entschieden, die Kaufkraft zu stützen. Aber ja, rückblickend hätte man einiges früher gebraucht, etwa die Mietpreisbremse.“ In der Verantwortung sieht sie jedoch nicht sich selbst oder die Grünen – sondern den Finanzminister. „Ich habe nicht Finanz- sondern Klimapolitik gemacht.“