Das passiert ab Februar mit suspendierten Schülern

Das hat Wiederkehr schon in seiner Zeit als Bildungsstadtrat in Wien bemängelt und deshalb nach seinem Amtsantritt als Bildungsminister Änderungen angekündigt.

Diese könnten schon im nächsten Ministerrat im September beschlossen werden, so der Minister. „Die Kinder einfach nach Hause zu schicken, ist nicht zufriedenstellend.“ Für die Eltern soll es dabei gewisse Mitwirkungspflichten geben – sollten sie diese nicht wahrnehmen, sollen Sanktionen folgen.