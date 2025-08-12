Horror-Verletzung lässt Olympia-Traum platzen

Doch ihren Kampfgeist will sie sich nicht nehmen lassen: „Dass ich zuletzt wieder in guter Form war, gibt mir zusätzlich Kraft – ich weiß nämlich, dass ich es drauf habe und dorthin zurückkehren kann.“ Der Traum von den Olympischen Spielen ist noch nicht geplatzt – sie finden dann halt einfach nicht vor der eigenen Haustür statt.