Folgenschwerer Sturz!

Horror-Verletzung lässt Olympia-Traum platzen

Ski Nordisch
12.08.2025 13:52
Lara Malsiner hat sich am vergangenen Wochenende verletzt und kann nicht an den Olympischen ...
Lara Malsiner hat sich am vergangenen Wochenende verletzt und kann nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen.(Bild: GEPA)

Der große Traum von den Olympischen Spielen vor der Haustür ist für Skispringerin Lara Malsiner geplatzt. Bei einem Sturz beim Sommer-Grand-Prix in Courchevel zog sich die Südtirolerin schwere Verletzungen zu. 

0 Kommentare

Nur 70 Kilometer Luftlinie entfernt von den Olympiaschanzen in Predazzo, liegt der Heimatort von Malsiner. Der Traum von Olympia auf der Heimschanze war zum Greifen nah. In der vergangenen Saison zeigte die Südtirolerin im Skisprung-Weltcup starke Leistungen – doch dann kam das verhängnisvolle Wochenende in Frankreich. 

Denn in Courchevel stürzte Malsiner am vergangenen Wochenende schwer. Gleich war klar, dass sie um ihren großen Traum bangen musste. Bis zum Schluss hoffte sie, doch nun folgte die bittere Diagnose: Kreuzbandriss, Innen- und Außenmeniskusriss sowie eine Seitenbandzerrung im linken Knie. Dazu noch ein Meniskusriss im rechten Knie. 

Sie hat es schon geahnt
„Um ehrlich zu sein, habe ich mir das schon erwartet. Die ersten Tests haben das vermuten lassen. Und das Knie ... da war alles irgendwie locker“, zeigt sich Malsiner gegenüber „Sportnews.bz“ enttäuscht. Hoffnungen auf ein Wunder und damit eine Olympiateilnahme macht sie sich nicht mehr.

Doch ihren Kampfgeist will sie sich nicht nehmen lassen: „Dass ich zuletzt wieder in guter Form war, gibt mir zusätzlich Kraft – ich weiß nämlich, dass ich es drauf habe und dorthin zurückkehren kann.“ Der Traum von den Olympischen Spielen ist noch nicht geplatzt – sie finden dann halt einfach nicht vor der eigenen Haustür statt. 

