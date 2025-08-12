Alkohol am Steuer: Zwei schwere Unfälle in Wien

Gleich zwei Verkehrsunfälle mit alkoholisierten Lenkern haben sich am Montag in Wien zugetragen – einer davon endete für einen Fußgänger (73) lebensgefährlich.
Gegen 20 Uhr kam es in der Paletzgasse (Ottakring) zu einem dramatischen Zwischenfall: Ein 73-jähriger Mann wurde beim Einparkmanöver eines 64-jährigen Autofahrers zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt. Laut dem Lenker hatte er versehentlich den falschen Gang eingelegt, fuhr vorwärts statt zurück und quetschte den Fußgänger ein.
Unfalllenker war alkoholisiert
Bei dem Lenker wurde später eine Alkoholisierung von 0,6 Promille festgestellt. Der 73-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und nach notfallmedizinischer Versorgung ins Spital gebracht. Der 64-Jährige wurde angezeigt.
Der andere Unfall passierte gegen 14 Uhr im Bereich der großen Kreuzung am Karlsplatz. Ein 36-jähriger Autofahrer stieß dort mit einem 37-jährigen Taxilenker zusammen. Beim Pkw-Lenker wurde ein Alkoholwert von 0,8 Promille gemessen.
Männer leicht verletzt
Er gab an, bei Grünlicht in die Kreuzung gefahren zu sein. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen und mussten ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
