Alkohol am Steuer: Zwei schwere Unfälle in Wien

Gegen 20 Uhr kam es in der Paletzgasse (Ottakring) zu einem dramatischen Zwischenfall: Ein 73-jähriger Mann wurde beim Einparkmanöver eines 64-jährigen Autofahrers zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt. Laut dem Lenker hatte er versehentlich den falschen Gang eingelegt, fuhr vorwärts statt zurück und quetschte den Fußgänger ein.