Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Gastkommentar

Alarmstufe Rot-Weiß-Rot

Kolumnen
11.08.2025 11:00
Christian Baha ist Börsenexperte und gründete 1993 den ersten Börsen-Terminal Österreichs, der ...
Christian Baha ist Börsenexperte und gründete 1993 den ersten Börsen-Terminal Österreichs, der Daten in Echtzeit liefert. 1996 etablierte er den weltweit ersten Hedge-Fonds für Privatanleger. Baha verfolgte stets die Vision, Fonds für Vermögende auch kleineren Anlegern zugänglich zu machen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
0 Kommentare

Unsere Bundesregierung steht im Regen. Genauer gesagt: im Geldregen. Heuer fließen 257,5 Milliarden Euro in die Staatskassen – so viel wie nie zuvor. Rund 90 Prozent davon stammen aus Steuern und Sozialversicherungsabgaben, 10 Prozent aus Gebühren, Zinsgewinnen und Dividenden von Staatsbetrieben. Doch die Freude währt nur kurz: Auch die Staatsausgaben erreichen mit 281 Milliarden Euro einen neuen Höchststand. Trotz der Rekordeinnahmen klafft so ein Loch von 23,5 Milliarden im Budget.

Was den Wohlstand in Österreich massiv gefährdet, ist eine toxische Kombination aus schwacher Leistung und falscher Politik. Die Inflation liegt mit 3,6 Prozent deutlich über dem EU-Schnitt von 2,0 Prozent, wodurch „Made in Austria“ teuer wird und an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Die Schuldenquote klettert auf alarmierende 84,9 Prozent bzw. 412,6 Milliarden Euro. Die Staatsausgabenquote erreicht mit 52 Prozent einen Rekordwert und liegt weit über der EU-Norm. Bei den positiven Asylentscheidungen (175.000 in zehn Jahren) sind wir – im Verhältnis zur Einwohnerzahl – gar „Europameister“.

Seit drei Jahren steckt unser Land in der längsten Rezession der Zweiten Republik. Ein Niedergang, der durch die US-Zölle beschleunigt wird. De facto bedeutet das Alarmstufe Rot-Weiß-Rot. Österreich braucht unverzüglich mehr Wirtschaftswachstum und eine knallharte Schuldenbremse. Wer politische Verantwortung trägt, sollte sofort anpacken. Nicht erst nach der Urlaubszeit.

Porträt von Christian Baha
Christian Baha
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
201.960 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
189.647 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Oberösterreich
Freunde sagten zu Leo Windtner: „Geh lieber nicht“
143.435 mal gelesen
Leo Windtner liebte die Berge, hier vor den Drei Zinnen in den Dolomiten.
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1421 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
1004 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Außenpolitik
Russland nahm großes Gebiet in der Ostukraine ein
757 mal kommentiert
Schäden nach einem russischen Drohnenangriff in Donezk
Mehr Kolumnen
„Krone“-Gastkommentar
Alarmstufe Rot-Weiß-Rot
„Krone“-Kommentar
Genug amüsiert
„Krone“-Kommentar
Mietbeihilfe für Häftlinge – nicht anständig!
„Krone“-Kommentar
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
„Krone“-Kommentar
Armutsgelübde für Politiker
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf