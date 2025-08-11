Alarmstufe Rot-Weiß-Rot

Was den Wohlstand in Österreich massiv gefährdet, ist eine toxische Kombination aus schwacher Leistung und falscher Politik. Die Inflation liegt mit 3,6 Prozent deutlich über dem EU-Schnitt von 2,0 Prozent, wodurch „Made in Austria“ teuer wird und an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Die Schuldenquote klettert auf alarmierende 84,9 Prozent bzw. 412,6 Milliarden Euro. Die Staatsausgabenquote erreicht mit 52 Prozent einen Rekordwert und liegt weit über der EU-Norm. Bei den positiven Asylentscheidungen (175.000 in zehn Jahren) sind wir – im Verhältnis zur Einwohnerzahl – gar „Europameister“.