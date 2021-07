Der Fall Leonie und das Protokoll des Versagens

Große Versprechen für eine bessere Zukunft

Es sei traurig, sagt Politologe Sarajuddin Rasuly, denn es gebe so viele gut integrierte Afghanen, die in verschiedenen Berufen vieles leisten. Warum seine Landsleute so auffällig sind? „In Afghanistan werden Frauen permanent begrapscht. Junge Männer lernen keinen Umgang mit dem anderen Geschlecht. Überdies versprechen ihnen die Schlepper, dass sie in Europa schöne Frauen haben und gut leben können.“