Fall Leonie: Wer hat versagt, Frau Zadic?

„Bestialisch“, „Härte“, „Wut“ - so was würden Sie nicht in den Mund nehmen?

Wütend macht mich dieser Mord sehr wohl, aber ich denke zuerst mit Trauer an das Mädchen und ihre Eltern. Was die Härte betrifft, so müssen die mutmaßlichen Täter mit allen Mitteln des Rechtsstaates zur Verantwortung gezogen werden.