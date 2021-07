Fall Leonie: Gesuchter (22) schon 3-mal verurteilt

Auch über die Grenzen Österreich hinaus wird weiterhin nach einem vierten Tatverdächtigen im Fall Leonie - das 13 Jahre alte Mädchen war am vergangenen Wochenende tot auf einem Grünstreifen in Wien-Donaustadt entdeckt worden - gesucht. Der 22-Jährige stammt, wie die drei bereits in Haft befindlichen jungen Männer, aus Afghanistan. Dreimal stand der Gesuchte seit 2018 vor Gericht und wurde verurteilt. Zulässig wäre seine Abschiebung aber schon 2017 gewesen.