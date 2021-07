Mordfall Leonie: Sind die Kontrollen zu lasch?

Von Freitag auf Samstag ereignete sich in dem Gemeindebau in der Donaustadt die abscheuliche Tat - am Dienstag zuvor war eine Kontrolle in der Wohnung des Afghanen angesetzt. Dort, so schildern Augenzeugen, soll es nur selten ruhig gewesen sein: Partys, eine Vielzahl von Männern in der 28 Quadratmeter kleinen Wohnung, dazu viele Mädchenbesuche, Drogenexzesse usw. Was also förderte die Kontrolle durch die MA 11 (Kinder- und Jugendhilfe) zutage? Antwort: nichts! Denn die Überprüfung bestand nicht aus einem Besuch, sondern nur aus einem Telefonat.