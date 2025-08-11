Quallen legen Atomkraftwerk in Frankreich lahm

Der Vorfall habe die Sicherheit der Anlage, des Personals und der Umwelt nicht beeinträchtigt, hieß es. Das Werk Gravelines hat sechs Druckwasserreaktoren und wird mit Wasser aus einem Kanal gekühlt, der mit der Nordsee verbunden ist. Dort sind mehrere Quallenarten heimisch. Im Sommer halten sie sich bei höheren Wassertemperaturen oft in Küstennähe auf.