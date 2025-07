Clint Eastwood? Warum nicht gleich den Papst!

Er rät mir, die „Mission Ranch“ von Clint Eastwood in Carmel am Pazifischen Ozean zu kontaktieren. Von dort kommt ein freundliches Mail, Absender „General inquiries“: „Thank you for contacting the Mission Ranch. Unfortunately we do not accept any email, packages, or phone calls for Mr. Eastwood. You may forward any correspondence to his production company: Mal Paso Productions, 4000 Warner Blvd. Bldg 16, Burbank CA 91522.“