Senator in Kolumbien stirbt nach Schussattentat

Uribe hatte einen raschen politischen Aufstieg erlebt. Er galt als Gesicht der rechten Oppositionspartei Demokratisches Zentrum. Bekannt wurde Uribe für seine scharfe Kritik an der Regierung des linken Präsidenten Gustavo Petro. Bereits im Alter von 25 Jahren wurde Uribe in den Stadtrat von Bogota gewählt. Dort profilierte er sich als prominenter Gegner des damaligen Bürgermeisters Petro. Bei den Parlamentswahlen 2022 führte Uribe die Senatsliste seiner Partei an und zog in die Kammer ein.