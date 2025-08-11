Bub (15) verdächtig
Senator in Kolumbien stirbt nach Schussattentat
Der kolumbianische Senator und Präsidentschaftsbewerber Miguel Uribe ist rund zwei Monate nach einem Attentat gestorben. Ihm war am 7. Juni während einer Wahlkampfveranstaltung in der Hauptstadt Bogota in den Kopf geschossen worden. Seither musste er sich mehreren Operationen unterziehen.
Den Tod des Politikers gab seine Familie am Montag bekannt. Uribe wurde 39 Jahre alt.
Uribe hatte einen raschen politischen Aufstieg erlebt. Er galt als Gesicht der rechten Oppositionspartei Demokratisches Zentrum. Bekannt wurde Uribe für seine scharfe Kritik an der Regierung des linken Präsidenten Gustavo Petro. Bereits im Alter von 25 Jahren wurde Uribe in den Stadtrat von Bogota gewählt. Dort profilierte er sich als prominenter Gegner des damaligen Bürgermeisters Petro. Bei den Parlamentswahlen 2022 führte Uribe die Senatsliste seiner Partei an und zog in die Kammer ein.
Familiengeschichte mit vielen Tragödien
Der Tod Uribes fügt der von Schicksalsschlägen geprägten Geschichte seiner Familie ein weiteres Kapitel hinzu. Seine Mutter, die Journalistin Diana Turbay, war 1991 bei einem missglückten Rettungseinsatz getötet worden. Das Medellin-Kartell des Drogenbosses Pablo Escobar hatte sie entführt. Sein Großvater mütterlicherseits, Julio Cesar Turbay, war von 1978 bis 1982 Präsident Kolumbiens. Sein Großvater väterlicherseits führte die Liberale Partei.
Als Tatverdächtigen nahm die Polizei einen 15-Jährigen fest. Das Attentat, von dem es auch Video-Bilder gibt, hat Kolumbien erschüttert und an die politische Gewalt früherer Jahrzehnte erinnert. Das Land ist seit Langem in einen Konflikt mit linken Rebellen und kriminellen Gruppen verwickelt, die von rechten Paramilitärs abstammen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.