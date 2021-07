Wegen Anzeige: Kurz schwieg zu Kirchen-Chat-Fragen

Grüne und NEOS konnten keine Fragen mehr stellen

Christian Hafenecker, FPÖ-Fraktionsführer, wollte von Kurz wissen, wie es ihm bei den Chats gehe, wenn von Frauenfeindlichkeit, Postenschacher und Mobbing die Rede sei. Er würde solche Dinge als „problematisch“ einstufen, so Kurz. Wegen der rekordverdächtig langen Fragerunde der ÖVP am Anfang kamen Grüne und NEOS am Ende nicht mehr dazu, den Bundeskanzler zu befragen.