Was war Richard Lugner für ein Chef, Herr Albert?

Bei „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“ schwärmte er von Richard Lugner: Herr Albert (72) arbeitete zwölf Jahre lang als Maurer in „Mörtels“ Bauunternehmen. Zum ersten Todestag erinnert sich der zweifache Witwer an einen Chef, der ein Herz hatte wie ein Löwe.
Im Gastgarten des Brigittenauer Stadl leuchtet er mir schon von Weitem entgegen. Knallgelbes Sportleiberl, verschmitzt-vergnügter Blick. Vor ihm steht ein großer Apfelsaft gespritzt, um den ein paar Bienen kreisen. „Hier habe ich schon auf den Tischen getanzt“, erklärt Herr Albert aus „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“ die Wahl des Treffpunkts für unser Interview, „und immer wieder Familienfeste gefeiert“. Der 72-Jährige ist zweifacher Witwer, sowohl seine Ehefrau Renate als auch seine langjährige Lebensgefährtin Ilse sind an Krebs verstorben. Nun möchte er eine Frau „zum Pferdestehlen“ finden.
Was viele Fernsehzuschauer berührte, waren Alberts Worte über Baumeister Richard Lugner, der in den Siebziger- und Achtzigerjahren sein Chef war. Auch in unserem Gespräch spielt der vor einem Jahr verstorbene Baumeister und Society-Löwe die Hauptrolle.
