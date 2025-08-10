Was war Richard Lugner für ein Chef, Herr Albert?

Im Gastgarten des Brigittenauer Stadl leuchtet er mir schon von Weitem entgegen. Knallgelbes Sportleiberl, verschmitzt-vergnügter Blick. Vor ihm steht ein großer Apfelsaft gespritzt, um den ein paar Bienen kreisen. „Hier habe ich schon auf den Tischen getanzt“, erklärt Herr Albert aus „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“ die Wahl des Treffpunkts für unser Interview, „und immer wieder Familienfeste gefeiert“. Der 72-Jährige ist zweifacher Witwer, sowohl seine Ehefrau Renate als auch seine langjährige Lebensgefährtin Ilse sind an Krebs verstorben. Nun möchte er eine Frau „zum Pferdestehlen“ finden.