Regierung ruft Dürrealarm auf Mallorca aus

Welche das konkret sind, wurde noch nicht kommuniziert. Dürrealarm ist die zweithöchste Alarmstufe, die höchste ist die Erklärung des Wassernotstands. Betroffen sind nun die Menschen in 14 eher kleinen Gemeinden in der Region Pla de Mallorca. Mehr als 88 Prozent der Balearen sind hingegen noch in der sogenannten „Vorwarnstufe“. Nur die Insel Formentera hat noch eine normale Wassersituation.