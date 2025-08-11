Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Luxushotel betroffen

Regierung ruft Dürrealarm auf Mallorca aus

Ausland
11.08.2025 15:08
In Spanien spitzt sich die Wasserkrise zu. Bürgerinnen und Bürger wurden nun aufgefordert, ...
In Spanien spitzt sich die Wasserkrise zu. Bürgerinnen und Bürger wurden nun aufgefordert, Wasser einzusparen.(Bild: EPA/MANU REINO)

Auf der spanischen Insel Mallorca spitzt sich die Wasserkrise zu. In der Region Pla de Mallorca hat die Regierung Dürrealarm ausgerufen. Das bedeutet Einschränkungen beim Wasserverbrauch für die Bürgerinnen und Bürger.

0 Kommentare

Welche das konkret sind, wurde noch nicht kommuniziert. Dürrealarm ist die zweithöchste Alarmstufe, die höchste ist die Erklärung des Wassernotstands. Betroffen sind nun die Menschen in 14 eher kleinen Gemeinden in der Region Pla de Mallorca. Mehr als 88 Prozent der Balearen sind hingegen noch in der sogenannten „Vorwarnstufe“. Nur die Insel Formentera hat noch eine normale Wassersituation.

Im Juli gingen die Wasserspeicher auf den Balearen im Schnitt auf 43 Prozent zurück. Besonders betroffen von diesem Rückgang ist Ibiza mit einem Füllstand von 29 Prozent. Die Regierung rechnet damit, dass sich die Situation erst im Herbst entspannen wird.

Lesen Sie auch:
Auch die Touristen in Griechenland leiden unter den hohen Temperaturen.
Arbeitsverbot
Über 40 Grad! Südeuropa leidet unter Hitzewelle
22.07.2025
So geht es weiter
Europäer ächzen unter anhaltender Hitzewelle
29.06.2025

Eigener Wassertank für Luxushotel
In Deià an der Westküste hat die Stadtverwaltung die Wasserversorgung an drei Tagen pro Woche unterbrochen. Das Luxushotel La Residencia besitzt inzwischen einen großen Wassertank. „Es ist jedes Jahr das gleiche Spiel. Wir waren darauf vorbereitet“, sagte der stellvertretende Hoteldirektor Jordi Vicens. Bewohnerinnen und Bewohner sollen künftig verstärkt mit Tanklastwagen versorgt werden.

Im Nordwesten Spaniens wüten derzeit mehrere Waldbrände.
Im Nordwesten Spaniens wüten derzeit mehrere Waldbrände.(Bild: EPA/ANA F. BARREDO)
Mehr als 1000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht.
Mehr als 1000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht.(Bild: EPA/ANA F. BARREDO)

Im Nordwesten Spaniens wüten unterdessen Waldbrände. Mehr als 1000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Die sengenden Temperaturen, niedrige Luftfeuchtigkeit und heftige Winde erschweren die Löscharbeiten. Der Chef der Regionalregierung von Kastilien-León, Alfonso Manueco, äußerte den Verdacht der Brandstiftung. „Wir werden gegen die Täter dieser Angriffe auf das Leben und die Sicherheit von Menschen und unser historisches Erbe vorgehen“, kündigte er an. In Spanien herrschen derzeit Temperaturen um 40 Grad Celsius.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf