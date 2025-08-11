Politiker nimmt nach Spendengeld-Affäre den Hut

Ein Spendengeld-Skandal erschüttert die Stadt Ybbs an der Donau im Bezirk Melk. Wie jetzt bekannt wurde, soll Vizebürgermeister Dominic Schlatter (SPÖ) Geld der Aktion „Tschernobyl-Kinder“ für private Zwecke verwendet haben. Im Rahmen dieser Hilfsaktion werden bereits seit 1996 – wie die „Krone“ mehrmals berichtete – kranke Kinder aus der Ukraine nach Ybbs eingeladen, um hier erholsame Ferientage erleben zu können.