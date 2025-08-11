Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verdacht wiegt schwer

Politiker nimmt nach Spendengeld-Affäre den Hut

Niederösterreich
11.08.2025 14:15
Bis zu 25.000 Euro soll der Vizebürgermeister veruntreut haben.
Bis zu 25.000 Euro soll der Vizebürgermeister veruntreut haben.(Bild: Krone KREATIV/Adobe Stock)

Ein SPÖ-Vizebürgermeister aus Niederösterreich soll Mittel für die Tschernobyl-Kinder-Aktion für private Zwecke abgezweigt haben. Er legt jetzt sein Amt zurück.

0 Kommentare

Ein Spendengeld-Skandal erschüttert die Stadt Ybbs an der Donau im Bezirk Melk. Wie jetzt bekannt wurde, soll Vizebürgermeister Dominic Schlatter (SPÖ) Geld der Aktion „Tschernobyl-Kinder“ für private Zwecke verwendet haben. Im Rahmen dieser Hilfsaktion werden bereits seit 1996 – wie die „Krone“ mehrmals berichtete – kranke Kinder aus der Ukraine nach Ybbs eingeladen, um hier erholsame Ferientage erleben zu können.

Schlatter war bis Jahresbeginn für den Verein, der diese Aktion abwickelt, zuständig. Dabei soll es zu finanziellen Unregelmäßigkeiten gekommen sein, konkret gehe es um nicht nachvollziehbare beziehungsweise fehlende Rechnungen, heißt es.

„Persönliche Notlage“
SPÖ-Stadtchefin Ulrike Schachner bestätigte am Montag, dass der Verdacht bestehe, der Vizebürgermeister habe die Spendengelder veruntreut. Einem Bericht der „NÖN“ zufolge soll es dabei um eine Summe von bis zu 25.000 Euro gehen. 15.000 Euro soll der Lokalpolitiker bereits zurückgezahlt haben.

Schlatter soll aufgrund einer „persönlichen Notlage“ gehandelt haben. Der Staatsanwaltschaft in St. Pölten lag allerdings noch keine Anzeige in dieser Causa vor, teilte ein Sprecher mit.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Ybbs an der DonauYbbsTschernobylUkraine
SPÖ
Kinder
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
204.285 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
189.655 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
145.234 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1426 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
1006 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
895 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf