Liebeshoch & Karriereschub: Sterne auf Erfolgskurs

Wucher bei Kofferversand: Wir haben Alternativen
Fluglinien umgehen
Diese Woche verspricht Rückenwind für Herz und Karriere: Mit Merkur, Mars & Co. in Harmonie fällt es leichter, Chancen zu ergreifen, echte Verbindungen zu knüpfen und mit der richtigen Portion Schlagfertigkeit die nächsten Schritte zu planen. Gleichzeitig ermutigt die kosmische Konstellation, sich authentisch zu zeigen, echte Verbindungen zu pflegen und mit Offenheit und Humor auf andere zuzugehen.
Eine seltene Sternenkonstellation sorgt derzeit für besondere Energie. Was sie für unser Leben bedeuten kann und wie wir diese Kräfte am besten nutzen, verrät Astrologin Astrid Hogl-Kräuter im Gespräch mit Stefana Madjarov. Noch mehr spannende Astro-Einblicke finden Sie online unter www.astroastrid.at.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.