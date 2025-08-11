Vorteilswelt
Astro-Astrid im Talk:

Liebeshoch & Karriereschub: Sterne auf Erfolgskurs

Freizeit
11.08.2025 14:37

Diese Woche verspricht Rückenwind für Herz und Karriere: Mit Merkur, Mars & Co. in Harmonie fällt es leichter, Chancen zu ergreifen, echte Verbindungen zu knüpfen und mit der richtigen Portion Schlagfertigkeit die nächsten Schritte zu planen. Gleichzeitig ermutigt die kosmische Konstellation, sich authentisch zu zeigen, echte Verbindungen zu pflegen und mit Offenheit und Humor auf andere zuzugehen.

0 Kommentare

Eine seltene Sternenkonstellation sorgt derzeit für besondere Energie. Was sie für unser Leben bedeuten kann und wie wir diese Kräfte am besten nutzen, verrät Astrologin Astrid Hogl-Kräuter im Gespräch mit Stefana Madjarov. Noch mehr spannende Astro-Einblicke finden Sie online unter www.astroastrid.at.

