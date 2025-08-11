Liebeshoch & Karriereschub: Sterne auf Erfolgskurs

Diese Woche verspricht Rückenwind für Herz und Karriere: Mit Merkur, Mars & Co. in Harmonie fällt es leichter, Chancen zu ergreifen, echte Verbindungen zu knüpfen und mit der richtigen Portion Schlagfertigkeit die nächsten Schritte zu planen. Gleichzeitig ermutigt die kosmische Konstellation, sich authentisch zu zeigen, echte Verbindungen zu pflegen und mit Offenheit und Humor auf andere zuzugehen.