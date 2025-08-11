Ermittlungen gegen Eltern wurden eingestellt

Eine Siebenjährige musste Ende Juni im Schwimmbad Nenzing in Vorarlberg wiederbelebt werden – sie war zuvor von einem Bord gefallen. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ermittelte, sah aber nun nur ein geringes Verschulden und keine grobe Fahrlässigkeit vorliegen.
Die Staatsanwaltschaft Feldkirch hat nach einem Badeunfall Ermittlungen gegen die Eltern einer siebenjährigen Tochter eingestellt. Man habe keine grobe Fahrlässigkeit beziehungsweise nur geringes Verschulden hinsichtlich der Verletzung der Aufsichtspflicht festgestellt, hieß es zur Begründung. Das Kind musste nach dem Schwimmunfall in einem Bad in Nenzing wiederbelebt werden, erlitt aber zum Glück keine Folgeschäden.
Badegast entdeckt Mädchen am Beckenboden
Die Familie aus Ungarn mit vier Kindern hatte am 28. Juni das Walgaubad besucht. Das Mädchen wurde wie die weiteren Sprösslinge vom Vater am Wasser betreut. Statt seinen Anweisungen Folge zu leisten, benutzte es ein Schwimmfloß, das dann vom Beckenrand abtrieb und umkippte. Ein Badegast entdeckte das Mädchen kurz darauf am Grund des Beckens.
Nach der Wiederbelebung wurde es ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen und im Schockraum behandelt. Die Eltern erlangten erst Kenntnis von dem Vorfall, als ihre Tochter bereits reanimiert worden war, erklärte die Polizei damals.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.