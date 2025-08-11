Ermittlungen gegen Eltern wurden eingestellt

Badegast entdeckt Mädchen am Beckenboden

Die Familie aus Ungarn mit vier Kindern hatte am 28. Juni das Walgaubad besucht. Das Mädchen wurde wie die weiteren Sprösslinge vom Vater am Wasser betreut. Statt seinen Anweisungen Folge zu leisten, benutzte es ein Schwimmfloß, das dann vom Beckenrand abtrieb und umkippte. Ein Badegast entdeckte das Mädchen kurz darauf am Grund des Beckens.