Nehammer: „Man bekommt eine gewisse Wut“

Hätte die schockierende Tat also verhindert werden können?

Darüber will ich nicht spekulieren. Die Frage, die sich aber stellt, ist meines Erachtens: Wieso ist unser Rechtsstaat so tolerant gegenüber jenen, die sich nicht an unsere Gesetze halten? Wir sollten jeden einzelnen Straftäter sofort abschieben können. Diese Menschen haben in unserem Land nichts verloren - sie haben ihr Gastrecht verspielt.