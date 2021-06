Elektrischer Ur-Quattro ist teuer - aber kein Audi

Mit E-Legend ist ein weiteres Elektroauto-Start-up aus Deutschland ins Rampenlicht getreten. EL1 heißt das erste jetzt vorgestellte Modell, das optisch den Ur-Quattro von Audi in moderner Weise interpretiert. Und wie sein Design-Vorbild verfügt der in einer Auflage von 30 Exemplaren geplante Sportwagen über einen Allradantrieb, der allerdings elektrisch und viermal so stark wie der des Ahnen ist.