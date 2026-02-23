Radcliffe: „Mein junges Alter war verrückt!“

Möchte sie „packen und umarmen“

HBO hatte im vergangenen Juli die neuen Hauptdarsteller für die geplante „Harry Potter“-Serie bekannt gegeben. In den Rollen von Harry, Ron und Hermine spielen nun Dominic McLaughlin, Alastair Stout und Arabella Stanton. Radcliffe hatte schon letzten November erzählt, dass er seinem Nachfolger einen Brief geschrieben habe. Nun sagte er: „Wir haben alle gesagt: Man sieht Bilder von diesen Kindern und möchte sie am liebsten einfach packen und umarmen“.