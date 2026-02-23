Vorteilswelt
Rückblick surreal

Radcliffe: „Mein junges Alter war verrückt!“

Society International
23.02.2026 16:00
Daniela Radcliffe stand bereits als Elfjähriger als „Harry Potter“ vor der Kamera. Heute ...
Daniela Radcliffe stand bereits als Elfjähriger als „Harry Potter" vor der Kamera. Heute bezeichnet er diese Zeit als surreal.
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit Blick auf die geplante „Harry Potter“-Serie hat der britische Schauspieler Daniel Radcliffe eingeräumt, rückblickend erscheine ihm sein damaliges junges Alter „verrückt“. „All die Jahre später zu sehen, wie Menschen diese Reise beginnen“, sei für ihn „surreal“, sagte der 36-Jährige dem Branchenmagazin „People“.

0 Kommentare

In Bezug auf seine eigenen Anfänge als „Harry Potter“-Star erklärte er: „Wenn man elf ist und etwas tut, denkt man: Natürlich bin ich alt genug dafür – ich bin so alt wie nie zuvor. Aber wenn ich heute Elfjährige treffe, denke ich: Wow, das erscheint mir verrückt.“ Er bewundere seine Eltern dafür, dass sie ihn damals gut durch diese außergewöhnliche Zeit gebracht hätten.

Möchte sie „packen und umarmen“
HBO hatte im vergangenen Juli die neuen Hauptdarsteller für die geplante „Harry Potter“-Serie bekannt gegeben. In den Rollen von Harry, Ron und Hermine spielen nun Dominic McLaughlin, Alastair Stout und Arabella Stanton. Radcliffe hatte schon letzten November erzählt, dass er seinem Nachfolger einen Brief geschrieben habe. Nun sagte er: „Wir haben alle gesagt: Man sieht Bilder von diesen Kindern und möchte sie am liebsten einfach packen und umarmen“.

Jede Staffel soll werkgetreue Adaption sein
Die Serie ist die zweite Verfilmung der Romane nach den erfolgreichen Spielfilmen mit Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint, die zwischen 2001 und 2011 in die Kinos kamen. Start der Serie ist 2027. Jede Staffel soll eine werkgetreue Adaption der sieben Bücher von Autorin J.K. Rowling sein, die als ausführende Produzentin an Bord ist.

