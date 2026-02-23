Vorteilswelt
Groß, aber friedlich

Riesenhai vor der kroatischen Adriaküste gesichtet

Ausland
23.02.2026 15:36
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine spannende Entdeckung konnten aufmerksame Beobachter im Gebiet Kvarner Bucht in Kroatien machen: Sie filmten in der Nähe des Ufers einen Hai – Forschern zufolge handelt es sich dabei höchstwahrscheinlich um einen Riesenhai.

Das Tier wurde nahe der Insel Cres entdeckt. Die dabei entstandenen Videos wurden vom Blue World Institute ausgewertet: Die Forscher kamen zum Schluss, dass es sich bei dem Meeresbewohner wohl um einen Riesenhai handeln muss. 

Der Riesenhai der zweitgrößte bekannte Fisch der Erde (Symbolbild).
Der Riesenhai der zweitgrößte bekannte Fisch der Erde (Symbolbild).(Bild: Simon - stock.adobe.com)

Riesenhaie können über zehn Meter lang werden
Das schließen die Wissenschaftler aufgrund der charakteristischen Form der Rückenflosse, wie sie auf Facebook erklären – auch wenn die Qualität der Aufnahmen leider nicht optimal ist. „Diese Art kommt gelegentlich in der Adria vor, meist am Ende des Winters und zu Beginn des Frühlings“, führt die Organisation aus. Diese Art könne eine Länge von mehr als zehn Metern erreichen.

Fürchten braucht man sich aber nicht, auch wenn der Hai durch seine Größe einen imposanten Eindruck macht: „Er ist eine wandernde Art, die sich von Plankton ernährt, indem sie das Wasser durch ihr weit geöffnetes Maul filtert“, wird in dem Posting erklärt. Die Kvarner Bucht sei für die höchste Zooplankton-Biomasse in der Adria bekannt, so das Blue World Institute. Für Menschen ist der Riesenhai nicht gefährlich. 

Ausland
23.02.2026 15:36
